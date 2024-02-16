Товарооборот ЕС с РФ в 2023 году сократился в 2,9 раза

Товарооборот стран Евросоюза (ЕС) с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил 50,64 млрд евро, а экспорт ЕС в Россию - 38,32 млрд евро.

Товарооборот стран Евросоюза (ЕС) с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил 50,64 млрд евро, а экспорт ЕС в Россию - 38,32 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил европейское агентство Eurostat.

Относительно "досанкционного" 2021 года оборот взаимной торговли ЕС и РФ снизился в 2,8 раза.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 млрд евро. Закупки нефти в денежном выражении снизились в 5,9 раза - до 9,3 млрд евро. В то же время в физическом выражении импорт уменьшился лишь на 11%, до 21,3 млн тонн.

Поставки российского газа уменьшились на четверть, до 22,4 млн тонн, а в денежном выражении - в 2,9 раза, до 16,7 млрд евро.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2023 году экспорт товаров из России в Европу составил 84,9 млрд доллара (в 3,1 раза меньше, чем в 2022 году). Однако к Европе отнесена Беларусь, что во многом объясняет расхождение, сообщает РБК.

Отметим, что с февраля 2022 года ЕС ввел 12 пакетов санкций в отношении РФ, последовательно сокращая объемы разрешенной торговли. По данным Еврокомиссии, примерно 147 млрд евро из "досанкционного" товарооборота с Россией оказались под введенными ограничениями.

Ранее издание Politico сообщило о том, что "все крупные товары уже находятся под санкциями, другие крупные товары недоступны, например связанные с ядерной энергией или СПГ".