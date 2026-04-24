Торнадо обрушился на северо-запад американского штата Оклахома, есть пострадавшие

Сильный торнадо прошелся по северо-западу американского штата Оклахома на фоне серии мощных штормов, охвативших центральные районы США.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайное предупреждение о торнадо - высший уровень опасности при подобных природных явлениях.

По данным метеорологов, крупный разрушительный смерч был зафиксирован вечером 23 апреля в районе города Энид, недалеко от авиабазы Вэнс. Жителям было рекомендовано немедленно укрыться, поскольку ситуация представляла прямую угрозу жизни.

Власти округа Гарфилд сообщили о проведении поисково-спасательных работ в наиболее пострадавших районах. По предварительной информации, 10–11 человек получили легкие травмы.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что город Энид серьезно пострадал, и сообщил о координации действий с местными властями для оценки ущерба и определения первоочередных потребностей.

Всего вечером 23 апреля на территории от Оклахомы до Айовы было зафиксировано 17 сообщений о торнадо. Опасная линия штормов продолжает распространяться через несколько штатов, включая Оклахому, Миссури и Айову.