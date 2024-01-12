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Торговым судам настоятельно рекомендовали держаться подальше от Баб-эль-Мандеба

Торговым судам настоятельно рекомендовали держаться подальше от Баб-эль-Мандеба Объединенные морские силы (Combined Maritime Forces, CMF) под руководством США порекомендовали торговым судам избегать навигации в Баб-эль-Мандебском проливе.
Другие страны
12 января 2024 г. 20:58
Торговым судам настоятельно рекомендовали держаться подальше от Баб-эль-Мандеба

Объединенные морские силы (Combined Maritime Forces, CMF) под руководством США порекомендовали торговым судам избегать навигации в Баб-эль-Мандебском проливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (International Association of Independent Tanker Owners, INTERTANKO).

В нем говорится, что CMF советуют "держаться подальше от Баб-эль-Мандебского пролива".

"Период угрозы для судоходства, как ожидается, продлится несколько дней", - сказано в заявлении INTERTANKO.

Эта ассоциация представляет около 185 компаний, совокупный флот которых превышает 4 тыс. судов.

В состав Объединенных морских сил входят 39 стран, которые занимаются вопросами безопасности, борьбы с пиратством и терроризмом в Красном море и Персидском заливе.

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Версия на английском языке Combined Maritime Forces warns ships to avoid Bab al-Mandeb Strait

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