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Торговля Китая и США в 2024 году выросла на 3,7%

Торговля Китая и США в 2024 году выросла на 3,7% Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами увеличился по итогам 2024 года на 3,7%, составив $688,28 млрд.
Другие страны
13 января 2025 г. 08:17
Торговля Китая и США в 2024 году выросла на 3,7%

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами увеличился по итогам 2024 года на 3,7%, составив $688,28 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

США остаются крупнейшим торговым партнером Китая. Экспорт из Китая в США в прошлом году увеличился на 4,9%, до $524,66 млрд. В то же время поставки из Соединенных Штатов в КНР сократились на 0,1%, до $163,62 млрд. В торговле двух стран по-прежнему сохраняется значительный дисбаланс.

В последние годы китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Çinlə ABŞ arasında ticarət dövriyyəsi 3,7 % artıb

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