​Торговая неделя на фондовых биржах Китая началась с роста котировок

Небольшим ростом основных индексов открылась торговая неделя на биржах материкового Китая на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США практически до нуля понизить базовую процентную ставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая динамика зафиксирована в понедельник на официальных сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии вырос на 0,34%, до отметки 2897,30 пункта. После открытия торгов практически все сводные индексы на шанхайской площадке пошли вниз, за исключением активов фармацевтических и энергетических компаний. С небольшого повышения котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" также вырос на 0,34%, до 10867,66 пункта.