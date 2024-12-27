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Тонущий экипаж "Урса Майор" спасло испанское судно Salvamar Drago

Тонущий экипаж "Урса Майор" спасло испанское судно Salvamar Drago Тонущий в Средиземном море российский экипаж судна "Урса Майор" спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 09:16
Тонущий экипаж Урса Майор спасло испанское судно Salvamar Drago

Тонущий в Средиземном море российский экипаж судна "Урса Майор" спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).

"Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них Salvamar Drago подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице", - сказали в пресс-службе.

Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.

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