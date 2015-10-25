​Тони Блэр признал, что вторжение в Ирак стало причиной появления ИГИЛ

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что вторжение вооруженных сил США и союзников в 2003 году в Ирак стало одной из причин возникновения организации «Исламское государство Ирака и Леванта».

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом сказал он, отвечая на вопрос ведущего о вторжении в Ирак как «основной причине» появления ИГИЛ.

«Я думаю, что в этом есть часть правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил Саддама Хусейна в 2003 году, не несут ответственности за ситуацию в 2015 году», — сказал бывший премьер.

Блэр также принес свои извинения за неверные данные разведки, приведшие к вторжению, и за ошибки при планировании событий, которые должны были последовать за сменой режима.