    Томас Динанно: США не рассматривают возобновление ядерных испытаний в атмосфере

    Администрация США не обсуждает возможность возобновления испытаний ядерного оружия в атмосфере.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате.

    "Нет обсуждения того, чтобы проводились какие-либо атмосферные испытания", - подчеркнул он.

    По словам Динанно, в Вашингтоне также не принято никаких решений относительно возможной программы ядерных испытаний.

    Он напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял о возможности их возобновления, объясняя это действиями России и Китая, однако конкретных шагов после этих заявлений предпринято не было.

    В настоящее время, уточнил дипломат, этот вопрос остается на стадии обсуждений без принятых решений.

