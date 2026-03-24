Томас Динанно: США не рассматривают возобновление ядерных испытаний в атмосфере
- 24 марта, 2026
- 21:26
Администрация США не обсуждает возможность возобновления испытаний ядерного оружия в атмосфере.
Как передает Report, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате.
"Нет обсуждения того, чтобы проводились какие-либо атмосферные испытания", - подчеркнул он.
По словам Динанно, в Вашингтоне также не принято никаких решений относительно возможной программы ядерных испытаний.
Он напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял о возможности их возобновления, объясняя это действиями России и Китая, однако конкретных шагов после этих заявлений предпринято не было.
В настоящее время, уточнил дипломат, этот вопрос остается на стадии обсуждений без принятых решений.
