Тома Ренье: ЕК расследует возможную дискриминацию со стороны Google по отношению к веб-сайтам
- 13 ноября, 2025
- 16:18
Европейская комиссия официально начала расследование по вопросу нарушения со стороны поисковой системы Google в вопросе справедливых и недискриминационных условий доступа к веб-сайтам издателей.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил в Брюсселе представитель ЕС Тома Ренье.
По его словам, это является нарушением закона ЕС о цифровых рынках (DMA).
Мониторинг ЕК показал, что Google понижает рейтинг новостных СМИ и других веб-сайтов при поиске, если на них размещен контент от коммерческих партнеров.
Google объясняет, что так "борется с практиками, которые предназначены для манипулирования рейтингом в результатах поиска".
По мнению же комиссии, такая политика напрямую влияет на распространенный и законный способ, которым издатели монетизируют свои веб-сайты и контент.