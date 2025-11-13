Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Тома Ренье: ЕК расследует возможную дискриминацию со стороны Google по отношению к веб-сайтам

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 16:18
    Тома Ренье: ЕК расследует возможную дискриминацию со стороны Google по отношению к веб-сайтам

    Европейская комиссия официально начала расследование по вопросу нарушения со стороны поисковой системы Google в вопросе справедливых и недискриминационных условий доступа к веб-сайтам издателей.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил в Брюсселе представитель ЕС Тома Ренье.

    По его словам, это является нарушением закона ЕС о цифровых рынках (DMA).

    Мониторинг ЕК показал, что Google понижает рейтинг новостных СМИ и других веб-сайтов при поиске, если на них размещен контент от коммерческих партнеров.

    Google объясняет, что так "борется с практиками, которые предназначены для манипулирования рейтингом в результатах поиска".

    По мнению же комиссии, такая политика напрямую влияет на распространенный и законный способ, которым издатели монетизируют свои веб-сайты и контент.

    Google Тома Ренье
    EU to probe Google for allegedly demoting news in search results

