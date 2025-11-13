Тома Ренье: ЕК расследует возможную дискриминацию со стороны Google по отношению к веб-сайтам

Европейская комиссия официально начала расследование по вопросу нарушения со стороны поисковой системы Google в вопросе справедливых и недискриминационных условий доступа к веб-сайтам издателей.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил в Брюсселе представитель ЕС Тома Ренье.

По его словам, это является нарушением закона ЕС о цифровых рынках (DMA).

Мониторинг ЕК показал, что Google понижает рейтинг новостных СМИ и других веб-сайтов при поиске, если на них размещен контент от коммерческих партнеров.

Google объясняет, что так "борется с практиками, которые предназначены для манипулирования рейтингом в результатах поиска".

По мнению же комиссии, такая политика напрямую влияет на распространенный и законный способ, которым издатели монетизируют свои веб-сайты и контент.