Тома Ренье: Дроновая угроза заставляет ЕС ускорить меры по обороне и безопасности

Обсуждения в Европейской комиссии по безопасности и обороне 26 сентября получат особое внимание в свете повторной атаки БПЛА в Дании. К ранее заявленным участникам - Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии и Болгарии, теперь присоединятся также Словакия, Дания и Украина.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье, комментируя новый дроновый инцидент в Дании.

По его словам, обсуждения по Дании, которая стала одним из последних примеров вторжений дронов в воздушное пространство стран ЕС, будет ключевым на завтрашней встрече, с акцентом на необходимость ускоренной реализации мер по защите от таких угроз.

К встрече присоединится Украина, так как она уже имеет опыт в противодействии дроновым угрозам в условиях вооруженного конфликта и поделится ценными наработками по обнаружению и нейтрализации дронов.

Словакия, в свою очередь, присоединилась к обсуждениям в связи с ее географической близостью к зоне повышенной угрозы и активным участием в европейской оборонной политике.

На встрече ключевым вопросом станет продолжение работы над созданием так называемой "дроновой стены" - системы обороны от дронов, анонсированной президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждения будут фокусироваться на возможностях стран-членов ЕС в области обороны, определении дефицита технологий и координации с частными компаниями для разработки эффективных решений.

Во встрече примут участие представители министерств обороны вышеуказанных европейских стран и технические специалисты из НАТО.

ЕК продолжит свою роль в качестве фасилитатора, обеспечивая поддержку в организации совместных проектов между государствами.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Кубилиус подчеркнул, что из-за растущей угрозы вторжений дронов страны ЕС должны проявить гибкость и оперативность в принятии решений.

В ходе встречи планируется обсуждение проблем финансирования, так как для реализации проектов нужны значительные ресурсы, которые будут перераспределяться через программу SAFE.