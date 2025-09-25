Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Тома Ренье: Дроновая угроза заставляет ЕС ускорить меры по обороне и безопасности

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 15:05
    Тома Ренье: Дроновая угроза заставляет ЕС ускорить меры по обороне и безопасности

    Обсуждения в Европейской комиссии по безопасности и обороне 26 сентября получат особое внимание в свете повторной атаки БПЛА в Дании. К ранее заявленным участникам - Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии и Болгарии, теперь присоединятся также Словакия, Дания и Украина.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье, комментируя новый дроновый инцидент в Дании.

    По его словам, обсуждения по Дании, которая стала одним из последних примеров вторжений дронов в воздушное пространство стран ЕС, будет ключевым на завтрашней встрече, с акцентом на необходимость ускоренной реализации мер по защите от таких угроз.

    К встрече присоединится Украина, так как она уже имеет опыт в противодействии дроновым угрозам в условиях вооруженного конфликта и поделится ценными наработками по обнаружению и нейтрализации дронов.

    Словакия, в свою очередь, присоединилась к обсуждениям в связи с ее географической близостью к зоне повышенной угрозы и активным участием в европейской оборонной политике.

    На встрече ключевым вопросом станет продолжение работы над созданием так называемой "дроновой стены" - системы обороны от дронов, анонсированной президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждения будут фокусироваться на возможностях стран-членов ЕС в области обороны, определении дефицита технологий и координации с частными компаниями для разработки эффективных решений.

    Во встрече примут участие представители министерств обороны вышеуказанных европейских стран и технические специалисты из НАТО.

    ЕК продолжит свою роль в качестве фасилитатора, обеспечивая поддержку в организации совместных проектов между государствами.

    Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Кубилиус подчеркнул, что из-за растущей угрозы вторжений дронов страны ЕС должны проявить гибкость и оперативность в принятии решений.

    В ходе встречи планируется обсуждение проблем финансирования, так как для реализации проектов нужны значительные ресурсы, которые будут перераспределяться через программу SAFE.

    Европейский союз дроны российско-украинский конфликт война

    Последние новости

    15:53

    Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

    Инфраструктура
    15:49

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    15:47

    G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

    Другие страны
    15:46

    Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море

    Энергетика
    15:35

    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    15:33

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    15:28

    Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    15:19

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей