Тома Ренье: Дроновая угроза заставляет ЕС ускорить меры по обороне и безопасности
- 25 сентября, 2025
- 15:05
Обсуждения в Европейской комиссии по безопасности и обороне 26 сентября получат особое внимание в свете повторной атаки БПЛА в Дании. К ранее заявленным участникам - Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии и Болгарии, теперь присоединятся также Словакия, Дания и Украина.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье, комментируя новый дроновый инцидент в Дании.
По его словам, обсуждения по Дании, которая стала одним из последних примеров вторжений дронов в воздушное пространство стран ЕС, будет ключевым на завтрашней встрече, с акцентом на необходимость ускоренной реализации мер по защите от таких угроз.
К встрече присоединится Украина, так как она уже имеет опыт в противодействии дроновым угрозам в условиях вооруженного конфликта и поделится ценными наработками по обнаружению и нейтрализации дронов.
Словакия, в свою очередь, присоединилась к обсуждениям в связи с ее географической близостью к зоне повышенной угрозы и активным участием в европейской оборонной политике.
На встрече ключевым вопросом станет продолжение работы над созданием так называемой "дроновой стены" - системы обороны от дронов, анонсированной президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждения будут фокусироваться на возможностях стран-членов ЕС в области обороны, определении дефицита технологий и координации с частными компаниями для разработки эффективных решений.
Во встрече примут участие представители министерств обороны вышеуказанных европейских стран и технические специалисты из НАТО.
ЕК продолжит свою роль в качестве фасилитатора, обеспечивая поддержку в организации совместных проектов между государствами.
Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Кубилиус подчеркнул, что из-за растущей угрозы вторжений дронов страны ЕС должны проявить гибкость и оперативность в принятии решений.
В ходе встречи планируется обсуждение проблем финансирования, так как для реализации проектов нужны значительные ресурсы, которые будут перераспределяться через программу SAFE.