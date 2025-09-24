Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:46
    Израиль и Сирия близки к заключению соглашения о деэскалации между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом сообщил на полях ГА ООН спецпосланник США по Сирии Том Баррак.

    "Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению, которое привело бы, как надеются в Дамаске, к прекращению израильских ударов по Сирии, и выводу израильских войск с юга страны. Это соглашение может послужить первым шагом к заключению договора о безопасности, который также обсуждают две страны", - сообщил он.

    По его словам, в рамках соглашения о деэскалации Израиль обязуется остановить удары по Сирии, в то время как Сирия откажется от размещения тяжелой военной техники у границ Израиля.

