Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 13:46
Израиль и Сирия близки к заключению соглашения о деэскалации между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом сообщил на полях ГА ООН спецпосланник США по Сирии Том Баррак.
"Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению, которое привело бы, как надеются в Дамаске, к прекращению израильских ударов по Сирии, и выводу израильских войск с юга страны. Это соглашение может послужить первым шагом к заключению договора о безопасности, который также обсуждают две страны", - сообщил он.
По его словам, в рамках соглашения о деэскалации Израиль обязуется остановить удары по Сирии, в то время как Сирия откажется от размещения тяжелой военной техники у границ Израиля.
