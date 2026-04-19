    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Токио выразил протест Пхеньяну после очередного ракетного запуска

    Токио выразил протест Пхеньяну после очередного ракетного запуска

    Япония официально выразила протест Северной Корее (КНДР) в связи с ракетным пуском, осуществленным утром 19 апреля.

    Как передает Report, в правительственном сообщении отмечается, что действия КНДР расцениваются Японией как угроза безопасности страны, а также стабильности в регионе и международному сообществу.

    В Токио подчеркнули, что намерены и далее координировать шаги с США и Республикой Корея в ответ на подобные действия северокорейской стороны.

    Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что около 06:00 по местному времени КНДР осуществила запуск нескольких ракет, предположительно баллистического типа. По его словам, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Yaponiya Şimali Koreyaya etiraz edib

    Последние новости

    12:11

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Kультурная политика
    11:47

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В регионе
    11:32

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    Происшествия
    11:23

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Экология
    11:07

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Другие страны
    11:02

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Экология
    10:56
    Фото

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Индивидуальные
    10:47

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    10:41

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

    Другие страны
    Лента новостей