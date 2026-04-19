Токио выразил протест Пхеньяну после очередного ракетного запуска
Другие страны
- 19 апреля, 2026
- 05:21
Япония официально выразила протест Северной Корее (КНДР) в связи с ракетным пуском, осуществленным утром 19 апреля.
Как передает Report, в правительственном сообщении отмечается, что действия КНДР расцениваются Японией как угроза безопасности страны, а также стабильности в регионе и международному сообществу.
В Токио подчеркнули, что намерены и далее координировать шаги с США и Республикой Корея в ответ на подобные действия северокорейской стороны.
Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что около 06:00 по местному времени КНДР осуществила запуск нескольких ракет, предположительно баллистического типа. По его словам, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Последние новости
