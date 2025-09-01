Токаев предложил создать в Казахстане Центр изучения водных проблем ШОС

Президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев, выступая на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере экологии.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на Акорду.

"Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в 2026 году будет отмечаться 25-летие создания ШОС.

"Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС", – добавил Токаев.