Токаев о строительстве АЭС: Казахстан не должен оставаться на обочине мирового прогресса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий референдум по строительству АЭС одним из важнейших событий в истории независимости страны, который "положительно повлияет на дальнейшее развитие".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий референдум по строительству АЭС одним из важнейших событий в истории независимости страны, который "положительно повлияет на дальнейшее развитие".

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом Токаев заявил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней в Астане в четверг.

"Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме казахстанский народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум – это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства", - сказал Токаев.

Токаев считает, что Казахстан должен использовать свои конкурентные преимущества, чтобы "не остаться на обочине мирового прогресса".

"Если граждане проголосуют "за", этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана. АЭС обеспечит устойчивый прогресс стране на десятилетия вперед, а также укрепит энергетический суверенитет. Конечно, это долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед", - подчеркнул президент Казахстана.

Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. Гражданам республики надо будет ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Ранее Report сообщал, что официально в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для будущей АЭС в Казахстане из 13 компаний были отобраны четыре. Это китайская CNNC с реактором HPR-1000, корейская KHNP c реактором APR-1400, российская "Росатом" c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, французская EDF с реактором EPR-1200. Стоимость строительства АЭС может варьироваться от 8 до 12 млрд долларов без учета дисконтов.