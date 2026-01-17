Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каныша Абубакирова первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба ВС Республики.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Абукиров сменил на этой должности Султана Камалетдинова.

Отметим, что Абубакиров с января 2024 года до нового назначения являлся заместителем министра обороны по тылу и военной инфраструктуре.