    Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 12:18
    Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каныша Абубакирова первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба ВС Республики.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    "Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

    Абукиров сменил на этой должности Султана Камалетдинова.

    Отметим, что Абубакиров с января 2024 года до нового назначения являлся заместителем министра обороны по тылу и военной инфраструктуре.

