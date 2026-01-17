İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    • 17 yanvar, 2026
    • 12:23
    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Kanış Abubakirovu müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.

    "Dövlət başçısının sərəncamı ilə Kanış Abubakirov Qazaxıstanın müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi təyin edilib, o, əvvəlki vəzifəsindən azad edilib", - məlumatda bildirilib.

    K.Abubakirov bu vəzifədə Sultan Kamaletdinovu əvəz edib.

    Qeyd edək ki, K.Abubakirov 2024-cü ilin yanvarından yeni təyinatadək müdafiə nazirinin arxa cəbhə və hərbi infrastruktur üzrə müavini olub.

