Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 12:23
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Kanış Abubakirovu müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
"Dövlət başçısının sərəncamı ilə Kanış Abubakirov Qazaxıstanın müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi təyin edilib, o, əvvəlki vəzifəsindən azad edilib", - məlumatda bildirilib.
K.Abubakirov bu vəzifədə Sultan Kamaletdinovu əvəz edib.
Qeyd edək ki, K.Abubakirov 2024-cü ilin yanvarından yeni təyinatadək müdafiə nazirinin arxa cəbhə və hərbi infrastruktur üzrə müavini olub.
