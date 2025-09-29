Токаев наградил президента Италии орденом "Достық" I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Италии Серджо Маттареллу орденом "Достық" (Дружба) I степени за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

Токаев подчеркнул, что данная награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.

Выступая на церемонии награждения, он отметил, что президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.