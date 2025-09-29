Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Токаев наградил президента Италии орденом "Достық" I степени

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 13:39
    Токаев наградил президента Италии орденом Достық I степени

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Италии Серджо Маттареллу орденом "Достық" (Дружба) I степени за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

    Токаев подчеркнул, что данная награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.

    Выступая на церемонии награждения, он отметил, что президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.

