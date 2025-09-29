Токаев наградил президента Италии орденом "Достық" I степени
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 13:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Италии Серджо Маттареллу орденом "Достық" (Дружба) I степени за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.
Токаев подчеркнул, что данная награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.
Выступая на церемонии награждения, он отметил, что президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.
Последние новости
14:41
BakuBus обеспечил работой 675 человек в ГянджеИнфраструктура
14:33
Скончался заслуженный артист Джабир ИмановИскусство
14:33
Фото
Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
14:25
Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войныВнешняя политика
14:22
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнованийСпорт
14:15
Али Асадов прибыл в МинскВнешняя политика
14:15
Фото
Делегация Узбекистана побывала в парке ПобедыВнешняя политика
14:14
Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в КарабахеKультурная политика
14:08