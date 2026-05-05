То Лам прибыл в Индию с трехдневным визитом
05 мая, 2026
- 16:53
Президент Вьетнама То Лам прибыл в Индию с трехдневным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
Как передает Report, об этом сообщают вьетнамские медиа.
Это первый госвизит Лама в Индию после избрания на пост президента Вьетнама в прошлом месяце. Его сопровождает высокопоставленная делегация, в состав которой вошли несколько министров и высокопоставленных правительственных чиновников, а также предатавители вьетнамского бизнеса.
