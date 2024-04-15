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Times: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии

Times: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 05:52
Times: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии

Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД.

Диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д'Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы. Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Газета напомнила, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства. Премьер-министр страны Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, однако переговоры застопорились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.

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Версия на азербайджанском языке Times: Britaniya qanunsuz miqrantları Ermənistana yönləndirmək istəyir

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