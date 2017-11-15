Тиллерсон: Вашингтон может ввести санкции в отношении должностных лиц Мьянмы

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Вашингтон рассматривает возможность введения индивидуальных санкций в отношении должностных лиц Мьянмы, виновных в применении силовых мер в северном штате Ракхайн, в результате которых более 600 тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены искать убежище в соседнем Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в столицу Мьянмы с визитом для обсуждения с представителями мьянманского правительства возможностей урегулирования проблем рохинджа.

По его словам, санкции будут введены в том случае, если США получат "заслуживающую доверия и надежную информацию", доказывающую виновность этих чиновников. Он также отметил, что широкомасштабные экономические санкции в отношении Мьянмы - не та мера, "которую он бы рекомендовал".

Госсекретарь указал, что в Вашингтоне пока не определились с правомерностью именования ситуации с народностью рохинджа "этническими чистками".

Отметим, что 25 августа в северном штате Ракхайн в Мьянме, где проживают мусульмане-рохинджа обострилась ситуация, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

Столкновения унесли жизни 414 человек, более 600 тыс. рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседний Бангладеш, спасаясь от преследований силовиков.