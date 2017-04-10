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    Тиллерсон: США не собираются свергать руководство КНДР

    Он отметил, что главной целью является денуклеаризация Корейского полуострова© Courtesy İmage

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР.

    Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в показанном сегодня интервью телеканалу ABC.

    "У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель, - отметил он. - Совершенно ясно, что наша цель - денуклеаризация Корейского полуострова".

    По словам Тиллерсона, на прошедшем американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин "выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы".

    "Он (Си Цзиньпин) хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в этом (ядерном) оружии", - рассказал госсекретарь, отметив, что Вашингтон ожидает от Пекина в связи с этим дальнейших действий.

    Прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа и китайского лидера он назвал "очень открытыми и очень искренними".

    Тиллерсон вновь подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР "вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность". "Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения", - заключил он.

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