 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тиллерсон: США нацелены на дипломатическое решение по КНДР до первой сброшенной бомбы

    При это Вашингтон продолжит «оказывать давление» на КНДР до начала диалога.

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился мнением о переговорах по дипломатическому урегулированию ситуации с Северной Кореей, передает Report.

    «Наши дипломатические усилия будут продолжаться, пока не упадёт первая бомба. Моя работа в том, чтобы причин для падения бомб не было», — сказал Тиллерсон в эфире программы «60 минут» телеканала CBS.

    Он отметил, что Соединённые Штаты оставляют каналы для общения с Северной Кореей открытыми, при это Вашингтон продолжит «оказывать давление» на КНДР до начала диалога.

    «Мы не используем морковку, чтобы убедить их к переговорам. Мы используем большую дубину», — добавил глава американского Госдепа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi