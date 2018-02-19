Тиллерсон: США нацелены на дипломатическое решение по КНДР до первой сброшенной бомбы

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился мнением о переговорах по дипломатическому урегулированию ситуации с Северной Кореей, передает Report.

«Наши дипломатические усилия будут продолжаться, пока не упадёт первая бомба. Моя работа в том, чтобы причин для падения бомб не было», — сказал Тиллерсон в эфире программы «60 минут» телеканала CBS.

Он отметил, что Соединённые Штаты оставляют каналы для общения с Северной Кореей открытыми, при это Вашингтон продолжит «оказывать давление» на КНДР до начала диалога.

«Мы не используем морковку, чтобы убедить их к переговорам. Мы используем большую дубину», — добавил глава американского Госдепа.