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    Тиллерсон и Лавров обсудили важность Женевского процесса по Сирии

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили важность Женевского процесса в деле урегулирования сирийского конфликта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам состоявшихся во вторник переговоров.

    "Они обсудили важность поддержки Женевского процесса с целью достижения мирного разрешения сирийского конфликта, как указано в совместном заявлении президентов Трампа и Путина", - отметила она.

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