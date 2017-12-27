Тиллерсон и Лавров обсудили важность Женевского процесса по Сирии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили важность Женевского процесса в деле урегулирования сирийского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам состоявшихся во вторник переговоров.

"Они обсудили важность поддержки Женевского процесса с целью достижения мирного разрешения сирийского конфликта, как указано в совместном заявлении президентов Трампа и Путина", - отметила она.