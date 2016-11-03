The Wall Street Journal уменьшит число рубрик и сократит штат

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Авторитетная американская газета The Wall Street Journal, являющаяся одной из первых в США по тиражу, сократит некоторые рубрики в своей печатной версии и уволит часть сотрудников по финансовым соображениям.

Как передает Report, об этом говорится в служебной записке, которую распространил среди сотрудников издания его главный редактор Герард Бейкер.

Как говорится в документе, поступившем в распоряжение газеты Politico и пока не опубликованном официально, The Wall Street Journal впервые выйдет в обновленном виде 14 ноября.

"Все газеты нуждаются в структурных изменениях, мы должны стремиться к тому, чтобы печатная версия имела прочный финансовый фундамент в обозримом будущем, когда в цифровой сфере наши горизонты продолжают расширяться", - написал Бейкер. Он также отметил, что "это, к сожалению, приведет к сокращению некоторых должностей".