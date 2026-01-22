Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    The Times: Военные США не подготовлены к операциям в Арктике

    • 22 января, 2026
    • 05:13
    Американские военнослужащие не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, поскольку хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, нежели североевропейские страны - члены НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник.

    По ее информации, на учениях НАТО Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, представители США испытывали заметные трудности. Согласно изданию, организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника в ходе военных игр, поддаваться американцам. "Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них", - сказал собеседник газеты.

    Источник также отметил, что Соединенные Штаты зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов. "Европейцы обладают необходимым опытом. Если Трамп хочет защитить регион, то он идет по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников", - заявил он.

    Лента новостей