The Times: Военные США не подготовлены к операциям в Арктике

Американские военнослужащие не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, поскольку хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, нежели североевропейские страны - члены НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник.

По ее информации, на учениях НАТО Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, представители США испытывали заметные трудности. Согласно изданию, организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника в ходе военных игр, поддаваться американцам. "Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них", - сказал собеседник газеты.

Источник также отметил, что Соединенные Штаты зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов. "Европейцы обладают необходимым опытом. Если Трамп хочет защитить регион, то он идет по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников", - заявил он.