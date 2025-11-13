The Times: Кабмин Британии потребовал от Стармера отставки главы аппарата

Члены кабинета министров Великобритании потребовали от премьера Кира Стармера отправить в отставку главу его аппарата Моргана Максуини.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

По ее сведениям, министры остались недовольны тем, что некоторые сотрудники канцелярии на Даунинг-стрит, 10 вбросили в прессу информацию о якобы планах главы Минздрава Соединенного Королевства Уэза Стритинга сместить Стармера с поста премьера. По их мнению, Максуини должен быть отправлен в отставку, если выяснится, что он заранее знал о готовящихся действиях своих подчиненных.

Сам Стритинг опроверг слухи о том, что он намерен сместить Стармера. Ранее о возможности подобного развития событий сообщала вещательная корпорация Би-би-си. По информации ее источников, процесс против лидера лейбористов и главы правительства может быть запущен после презентации бюджетного послания в конце ноября, в котором, как ожидается, будут содержаться меры по повышению налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость и социальное страхование в нарушение предвыборных обещаний.