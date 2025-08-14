The Times: Британия не будет размещать военный контингент в Украине

Власти Великобритании отказались от своих планов по размещению военных "миротворческих сил" на территории Украины в рамках инициативы "коалиции желающих".

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, британское военное руководство больше не планирует направлять на Украину 30-тысячный контингент. Вместо этого премьер страны Кир Стармер сейчас рассматривает более "реалистичную миссию", которая включает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Ранее в своем обращении к коллегам по "коалиции желающих" Стармер заявил, что Британия готова поддержать планы по развертыванию сил сдерживания, как только боевые действия закончатся.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.