14 августа 2025 г. 07:18
Власти Великобритании отказались от своих планов по размещению военных "миротворческих сил" на территории Украины в рамках инициативы "коалиции желающих".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, британское военное руководство больше не планирует направлять на Украину 30-тысячный контингент. Вместо этого премьер страны Кир Стармер сейчас рассматривает более "реалистичную миссию", которая включает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Ранее в своем обращении к коллегам по "коалиции желающих" Стармер заявил, что Британия готова поддержать планы по развертыванию сил сдерживания, как только боевые действия закончатся.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.

Версия на азербайджанском языке "The Times": Britaniya Ukraynada hərbi kontingent yerləşdirməyəcək

