The Telegraph: Путин хочет весь Донецкий регион без боя

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку плану правителя России Владимира Путина, который предусматривает передачу под контроль Москвы ключевых территорий на востоке Украины в обмен на прекращение войны.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники,

Как сообщает Report, об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кремль требует, чтобы Украина уступила Донецкую область, части которой сейчас контролирует Киев. В ответ Путин пообещал заморозить линию фронта и прекратить дальнейшие наступательные действия.

По информации СМИ, требования были озвучены во время встречи Путина с Трампом на Аляске. В понедельник Трамп планирует представить эти условия президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне.

Источники в Республиканской партии сообщили, что Трамп считает уступки территориями "частью цены мира". В то же время он предлагает Киеву гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО, которые обязали бы США и европейских союзников реагировать на новую российскую агрессию.

Европейские лидеры обеспокоены, что Зеленский категорически отклонит любые предложения по передаче украинских земель, что может вызвать резкую реакцию Трампа. Накануне саммита в воскресенье в Вашингтоне должна состояться встреча лидеров коалиции во главе с Великобританией, Францией и Германией.

В Лондоне подчеркнули, что любые договоренности о территориальных уступках могут быть приняты только с согласия украинского правительства.

Президент Зеленский в своем обращении поблагодарил союзников за поддержку и заявил, что "Украина не готова обсуждать отказ от собственных территорий". По его словам, главным условием мира должно оставаться "полное прекращение убийств и гарантии безопасности для украинцев".