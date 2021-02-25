The London Post: Глобальное распределение вакцин не было справедливым

Источник отмечает, что среди печальных тенденций, вызванных пандемией можно назвать «прививочный национализм»

С самого начала пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для всего мира, выявляя трещины и слабые места в международной системе здравоохранения, определенные аспекты пандемии были политизированы, и некоторые страны ставили свои националистические программы выше коллективного здоровья международного сообщества. Среди печальных тенденций, вызванных пандемией, самой недавней и наиболее актуальной на сегодняшний день является то, что было названо «прививочным национализмом».

Как передает Report, газета The London Post пишет, что глобальное распределение вакцин не было ни справедливым, ни равным, и даже развитые страны ссорились между собой по поводу распределения вакцин.

Во время международного вебинара «Геополитика пандемии COVID-19 и вакцинация», организованного Центром анализа международных отношений Азербайджана, Пауло Ботта, президент Центра современных ближневосточных исследований (CEMOC) в Аргентине, рассказал об ограниченном предложении и финансовых, а также политических ограничениях на вакцины в Латинской Америке. По его словам, несмотря на то, что Латинская Америка чрезмерно представлена ​​по количеству смертей от COVID-19, она все еще находится на ранней стадии внедрения вакцины.

Во время того же мероприятия Сезар Эдгардо Мартинес Флорес, исполнительный директор Центра исследований международных отношений (CEERES) в Сальвадоре, заявил, что «в области общественного здравоохранения и основных услуг мы потерпели неудачу как общество: с COVID-19 мы увидели восстановление национализма». Говоря о пагубном влиянии вакцинного национализма на сотрудничество, Флорес сказал, что борьба междy странами друг с другом за то, чтобы сделать вакцинацию первой, только усугубила кризис. Как отмечает издание, если международное сотрудничество не будет укреплено в программе вакцинации, вирус будет продолжать циркулировать, мутировать, вызывать больше непредотвратимых смертей и сокращать глобальный экономический рост. Учитывая это, менее затратно присоединиться к инициативе справедливого распределения вакцины и следовать девизу «Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности».