The Jerusalem Post: Израиль с августа уничтожила 1 250 зданий в городе Газа
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 05:59
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила порядка 1 250 зданий в городе Газа с начала операции в августе по взятию под контроль крупнейшего населенного пункта в палестинском анклаве.
Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, военные ликвидировали неменее 200 радикалов.
Примерно треть разрушенных зданий классифицирована ЦАХАЛ в качестве полностью военных объектов, а половина - как объекты вторичного использования радикалами, например, в части из них были установлены камеры наблюдения. При наличии хотя бы одной камеры наблюдения все многоэтажное здание может быть снесено, сообщил изданию источник из ЦАХАЛ. Часть зданий не попала под четкую классификацию.
