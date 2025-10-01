İsrail avqustdan bəri Qəzza şəhərində 1250 binanı dağıdıb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 06:47
İsrail Müdafiə Qüvvələri Fələstin anklavının ən böyük əhali mərkəzinə nəzarəti ələ keçirmək üçün avqust əməliyyatı başlayandan bəri Qəzza şəhərində təxminən 1250 binanı dağıdıb.
Bu barədə "Report" "The Jerusalem Post" nəşrinə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, əməliyyatlarda 200-dən az radikal məhv edilib.
Dağıdılan binaların təxminən üçdə biri İsrail ordusu tərəfindən sırf hərbi hədəflər, yarısı isə radikallar tərəfindən dəyişdirilən obyektlər kimi təsnif edilib. Məsələn, bəzilərində müşahidə kameraları quraşdırılıb.
Ordudakı mənbə nəşrə bildirib ki, hətta bir müşahidə kamerasına görə çoxmərtəbəli bina dağıdılıb. Bəzi binalar aydın təsnifata uyğun gəlməyib.
Son xəbərlər
07:35
Yonhap: Ağ Ev Trampın Kim Çen Inla görüşməyə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
07:15
III MDB Oyunları: Bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaqFərdi
06:47
Filippində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
06:47
İsrail avqustdan bəri Qəzza şəhərində 1250 binanı dağıdıbDigər ölkələr
06:13
Argentinada üç qızın qətlini sifariş edən şəxs Peruda həbs edilibDigər ölkələr
05:42
Almaniyada məcburi hərbi xidmətin bərpası gündəmə gətirilibDigər ölkələr
05:11
ABŞ hökuməti fəaliyyətini qismən dayandıra bilər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
04:56
Estoniya Rusiya sərhədi yaxınlığında tərk edilmiş avtomobilləri satmağa başlayacaqDigər
04:21