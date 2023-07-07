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Tesla заставит роботов-андроидов Optimus помогать с продажей электромобилей

Tesla заставит роботов-андроидов Optimus помогать с продажей электромобилей Компания Tesla планирует использовать робота Optimus, также известного как Tesla Bot, в своих автосалонах с целью увеличить продажи.
Другие страны
7 июля 2023 г. 22:14
Tesla заставит роботов-андроидов Optimus помогать с продажей электромобилей

Компания Tesla планирует использовать робота Optimus, также известного как Tesla Bot, в своих автосалонах с целью увеличить продажи.

Как передает Report со ссылкой на портал Electrek, источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Tesla уже начала выставлять андроидов Optimus в витринах некоторых автосалонов в Китае. Производитель электрокаров отметил небывалое внимание к роботам со стороны посетителей на различных конференциях и выставках и надеется, что Optimus сможет увеличить посещаемость автосалонов и нарастить продажи машин.

Electrek отмечает, что пока не стоит рассчитывать на то, что Optimus будет ходить по салону и общаться с потенциальными покупателями как менеджер, но портал не исключает такую возможность в будущем.

Робот-андроид Tesla Optimus ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению на основе автопилота. Заявлено, что аккумулятора емкостью 2,3 кВт/ч должно хватать на день работы при номинальном напряжении 52 В. Масса робота не превышает 73 кг. Optimus передвигается со скоростью 8 км/ч и поднимает грузы до 20 кг.

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