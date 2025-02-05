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Tesla введет в эксплуатацию завод по производству Megapack в Шанхае

Tesla введет в эксплуатацию завод по производству Megapack в Шанхае Американская компания Tesla на следующей неделе запустит в эксплуатацию первый за пределами США завод. Предприятие по производству аккумуляторов для хранения энергии Megapack построен в Шанхае.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 17:35
Tesla введет в эксплуатацию завод по производству Megapack в Шанхае

Американская компания Tesla на следующей неделе запустит в эксплуатацию первый за пределами США завод. Предприятие по производству аккумуляторов для хранения энергии Megapack построен в Шанхае.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно публиковавшимся ранее данным администрации пилотной зоны свободной торговли района Линьган, где расположено предприятие, объем инвестиций в данный проект составит около 1,45 млрд юаней (порядка $204 млн). Общая площадь завода - 200 тыс. кв. м.

Проектная мощность предприятия будет на уровне 10 тыс. Megapack в год, что эквивалентно 40 ГВт/ч энергии. Megapack является мощным накопителем энергии, который позволяет стабилизировать электросеть и предотвращать перебои в ее работе.

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