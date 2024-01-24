О нас

Tesla планирует выпустить новый электромобиль Redwood

Tesla планирует выпустить новый электромобиль Redwood Компания Tesla в середине 2025 года планирует выпустить новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood.
Другие страны
24 января 2024 г. 11:10
Tesla планирует выпустить новый электромобиль Redwood

Компания Tesla в середине 2025 года планирует выпустить новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Автомобиль позиционируется как "компактный кроссовер", рассчитанный на массового потребителя.

Стартовая цена электромобиля составит примерно 25 тыс. долларов. Более низкая цена кроссовера позволит компании конкурировать с китайскими соперниками, такими как BYD, которая в последнем квартале 2023 года обогнала Tesla по продажам.

По оценкам источников, Tesla намерена производить около 10 тыс. электромобилей нового поколения в неделю.

В ноябре 2023 года владелец компании Илон Маск анонсировал начало продаж нового электропикапа Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Начальная цена в США составляет 61 тыс. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tesla plans to build new electric vehicles in mid-2025
Версия на азербайджанском языке “Tesla” yeni avtomobilini satışa çıxaracaq

Самое важное

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi