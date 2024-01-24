Tesla планирует выпустить новый электромобиль Redwood

Компания Tesla в середине 2025 года планирует выпустить новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood.

Компания Tesla в середине 2025 года планирует выпустить новую модель электромобиля под рабочим названием Redwood.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Автомобиль позиционируется как "компактный кроссовер", рассчитанный на массового потребителя.

Стартовая цена электромобиля составит примерно 25 тыс. долларов. Более низкая цена кроссовера позволит компании конкурировать с китайскими соперниками, такими как BYD, которая в последнем квартале 2023 года обогнала Tesla по продажам.

По оценкам источников, Tesla намерена производить около 10 тыс. электромобилей нового поколения в неделю.

В ноябре 2023 года владелец компании Илон Маск анонсировал начало продаж нового электропикапа Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Начальная цена в США составляет 61 тыс. долларов.