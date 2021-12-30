О нас
Report Georgia
Аудио новости

Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей

Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей Американская компания Tesla отзывает 475 тыс. автомобилей с электродвигателем из-за проблемы с передним багажником, который может открываться во время движения, и неисправностей в работе камеры заднего вида.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 19:08
Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей

Американская компания Tesla отзывает 475 тыс. автомобилей с электродвигателем из-за проблемы с передним багажником, который может открываться во время движения, и неисправностей в работе камеры заднего вида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в датированных 29 декабря документах, обнародованных в четверг Национальным управлением дорожной безопасности США.

По данным ведомства, отзыву подлежат более 356 тыс. хэтчбеков Model 3 и более 119 тыс. седанов Model S. Год выпуска автомобилей варьируется от 2014-го до 2021-го в зависимости от модели. При этом управление не уточняет страны, которых коснулось данное решение.

Согласно материалам регулятора, неисправность среди автомобилей Model 3 связана с возможным повреждением проводки камеры заднего вида во время закрытия заднего багажника, что может помешать подаче сигнала камеры на монитор. Неполадки среди седанов Model S могут быть вызваны повреждением системы защелки переднего багажника. По оценкам регулятора, этот дефект может приводить к открытию багажника во время движения.

Как отмечается, в сервисных центрах компании можно будет бесплатно заменить неисправные детали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tesla recalls nearly 500,000 cars over safety issues

Самое важное

Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi