Боевики, захватившие в Ливии сотрудников ООН, выдвинули свои требования - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики, похитившие сотрудников миссии ООН в Ливии, условием для их освобождения назвали выход из тюрьмы своих соратников, задержанных в Саудовской Аравии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил телеканал "Ливия сейчас".

По данным СМИ, радикалы похитили семь членов из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ехавших в ливийский город Эз-Завия из Туниса для инспекции центров, где содержатся нелегальные мигранты.

Согласно телеканалу, среди удерживаемых сотрудников международной организации — иностранцы.

***20:05

Боевики, связанные с "Аль-Каидой" взяли в плен членов миссии ООН в Ливии.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал Sky News.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия.

Другие подробности пока не приводятся.