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    ​Террористы-смертники напали на газокомпрессорную станцию в Ираке

    В результате нападения могут быть погибшие и пострадавшие

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Боевики в воскресенье предприняли штурм газокомпрессорной станции AB2 на севере Ирака примерно в 15 километрах от города Киркук, вступив в столкновения с охраняющими объект полицейскими/

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности.

    На настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским вернуть контроль над объектом. По информации агентства, в результате нападения могут быть погибшие и пострадавшие.

    Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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