​Террористы-смертники напали на газокомпрессорную станцию в Ираке

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Боевики в воскресенье предприняли штурм газокомпрессорной станции AB2 на севере Ирака примерно в 15 километрах от города Киркук, вступив в столкновения с охраняющими объект полицейскими/

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности.

На настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским вернуть контроль над объектом. По информации агентства, в результате нападения могут быть погибшие и пострадавшие.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.