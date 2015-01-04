Террористы могут захватить самолет Air India - спецслужбы

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Спецслужбы Индии предупредили Бюро безопасности гражданской авиации (BCAS) страны о том, что террористы могут в ближайшее время предпринять попытку захвата самолета авиакомпании Air India, следующего по маршруту Дели — Кабул.

По информации службы индийской разведки, целью захвата может стать один из самолетов Air India, в связи с чем в аэропортах были усилены мер безопасности. Как уточняет издание Times of India, были введены дополнительные меры по контролю пассажиров непосредственно у трапов, а также проверка багажа на борту самолетов. Кроме того, военные будут проверять территории, расположенные вблизи аэропортов.

В свою очередь, индийский телеканал NDTV сообщил, что накануне вечером в офис государственной авиакомпании Air India в Колкате поступил анонимный звонок с угрозой захвата одного из самолетов перевозчика.

Как уточняет Report со ссылкой на РИА "Новости", угроза поступила на фоне информации о скором визите президента США Барака Обамы в Индию, прибывающего на празднование 26 января Дня Республики Индии.

В 2015 году планируются масштабные мероприятия по случаю 65-й годовщины принятия Конституции и перехода страны от статуса британского доминиона к республике.