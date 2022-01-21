Террористы ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" совершили в четверг побег из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска).
По его информации, пособники террористов подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины, чтобы облегчить им побег.
Квартал Гувейран, где находится тюрьма, блокирован. В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.
По информации агентства SANA, террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.