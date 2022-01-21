Террористы ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" совершили в четверг побег из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска).

Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" совершили в четверг побег из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его информации, пособники террористов подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины, чтобы облегчить им побег.

Квартал Гувейран, где находится тюрьма, блокирован. В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.

По информации агентства SANA, террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.