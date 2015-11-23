Террористы ИГ и "Аль-Каиды" хотят завладеть химическим и биологическим оружием

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Террористические группы, в том числе экстремистская организация "Исламское государство" и "Аль-Каида", попытаются завладеть химическим, биологическим и радиологическим оружием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пятилетней стратегии Великобритании в области безопасности.

Ранее стало известно, что в понедельник днем премьер-министр страны Дэвид Кэмерон представит в парламенте новую стратегию страны в сфере обороны.

Стратегия обновляется каждые пять лет. Большинство пунктов, о которых официально объявит премьер, известны заранее. Главный из них - выделение 200 миллиардов фунтов стерлингов на вооружения в течение ближайших 10 лет. В течение десятилетия планируется выделить более 178 миллиардов фунтов стерлингов на военное оснащение, в том числе новую эскадру боевых самолетов Typhoon, 39 истребителей-невидимок, девять самолетов, способных обнаруживать подлодки, и новое поколение беспилотников. Планируется также реструктуризация армии и увеличение штата контртеррористических подразделений спецслужб.