​Террористы "Боко Харам" присягнули на верность ИГИЛ

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Террористы нигерийской исламистской группировки "Боко Харам" присягнули на верность террористической организации "Исламское государство Иарака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующие материалы попали в распоряжение мониторинговой группы SITE, отслеживающей активность экстремистов в Интернете.

На видеозаписи, распространенной "Боко харам", их лидер Абубакар Шекау клянется в верности ИГИЛ и обещает слушать и повиноваться как во времена трудностей, так и во времена процветания.

Таким образом, "Боко харам" последовала примеру других исламистских группировок на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Афганистане и Пакистане.

Как сообщалось ранее, "Боко Харам" обещают сорвать выборы в Нигерии.