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    ​Террористы "Боко Харам" присягнули на верность ИГИЛ

    Боко Харам обещают сорвать выборы в Нигерии

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Террористы нигерийской исламистской группировки "Боко Харам" присягнули на верность террористической организации "Исламское государство Иарака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующие материалы попали в распоряжение мониторинговой группы SITE, отслеживающей активность экстремистов в Интернете.

    На видеозаписи, распространенной "Боко харам", их лидер Абубакар Шекау клянется в верности ИГИЛ и обещает слушать и повиноваться как во времена трудностей, так и во времена процветания.

    Таким образом, "Боко харам" последовала примеру других исламистских группировок на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Афганистане и Пакистане.

    Как сообщалось ранее, "Боко Харам" обещают сорвать выборы в Нигерии.

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