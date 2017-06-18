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    Террористы атаковали управление полиции на востоке Афганистана

    В результате атаки погибли двое полицейских© Smilefun.ru

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять террористов-смертников атаковали управление полиции в провинции Пактия на востоке Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.

    Утром в воскресенье один из боевиков подорвал себя недалеко от парковки полицейского управления. Остальные затем попытались ворваться в офис. При столкновениях трое из них были уничтожены, однако еще один продолжает перестрелку с силами безопасности.

    Как сообщил представитель афганского МВД, в результате атаки погибли двое полицейских. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, передает телеканал.

    Агентство Пажвак сообщает о четырех погибших и 25 раненых при атаке.

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