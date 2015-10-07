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    Террористы "Аш-Шабаб" убили племянника президента Сомали

    Боевики открыли огонь по автомобилю, в котором находились племянник президента Либан Осман и юрист Абдикадир Мохамед

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Члены террористической группировки "Аш-Шабаб" убили племянника президента Сомали Либана Османа (Liban Osman), устроив засаду на его автомобиль в столице страны Могадишо, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    Террористы открыли огонь по автомобилю, в котором находились Либан Осман и юрист Абдикадир Мохамед, оба пассажира скончались, заявил агентству представитель полиции Мохамед Нур.

    Террористическая группировка отметила, что Осман был избран в качестве мишени, так как являлся "важной фигурой в президентском дворце".

    Правительство страны пока воздерживается от комментариев.

    Племянник президента Сомали Хассана Шейха Мохаммеда недавно вернулся в страну из зарубежной поездки и должен был приступить к работе в качестве директора больницы в Могадишо, отмечает Рейтерс.



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