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    Террористическая группировка "Боко Харам" опубликовала видео с похищенными девушками лицея "Чибок"

    Мужчина в маске требовал освободить боевиков Боко Харам, заключенных властями Нигерии

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Нигерийская террористическая группировка "Боко Харам" опубликовала видео, в котором, предположительно, показала десятки похищенных в апреле 2014 девушек из лицея города Чибок.

    Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, на видео вооруженный мужчина в маске заявил, что часть похищенных девушек погибла в результате авиаударов. Около 40 из них были "выданы замуж", сообщил террорист. По крайней мере у одной из девушек на руках был маленький ребенок.

    Мужчина в маске требовал освободить боевиков "Боко Харам", заключенных властями Нигерии.

    Представители правительства заявили, что находятся в контакте с авторами видео, но заметили, что сначала они должны убедиться, действительно ли это те, кто удерживает школьниц.

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