Террорист-снайпер обстрелял автобус на въезде в Алеппо, погиб ребенок

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Террорист-снайпер открыл огонь по гражданскому автобусу на въезде в сирийский город Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

"Террорист стрелял по автобусу из района Рамусе на въезде в Алеппо. От огнестрельного ранения на месте скончался ребенок, несколько пассажиров получили ранения", - рассказали ополченцы.

По словам собеседника агентства, снайпер засел в одном из корпусов завода по производству льда. Дорога временно перекрыта, на территории проводится спецоперация сирийских военных.