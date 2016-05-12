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    Террорист-снайпер обстрелял автобус на въезде в Алеппо, погиб ребенок

    Дорога временно перекрыта, на территории проводится спецоперация сирийских военных

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Террорист-снайпер открыл огонь по гражданскому автобусу на въезде в сирийский город Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

    "Террорист стрелял по автобусу из района Рамусе на въезде в Алеппо. От огнестрельного ранения на месте скончался ребенок, несколько пассажиров получили ранения", - рассказали ополченцы.

    По словам собеседника агентства, снайпер засел в одном из корпусов завода по производству льда. Дорога временно перекрыта, на территории проводится спецоперация сирийских военных.

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