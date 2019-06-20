Территорию Белого дома оцепили из-за брошенного неизвестным рюкзака

Территория Белого дома и прилегающий парк в течении часа были оцеплены, после того как неизвестный бросил в парке свой рюкзак и попытался взобраться на стойку аренды велосипедов, сообщает Секретная служба США в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мужчину немедленно взяли под стражу, территорию оцепили, сообщила Секретная служба в 14.45 . Примерно в 15.30 "рюкзак был проверен Секретной службой".

Спецслужба обещает открыть пешеходное движение в этом районе "в ближайшее время".