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Терминал лондонского Гатвика возобновил работу после инцидента с подозрительным предметом

Терминал лондонского Гатвика возобновил работу после инцидента с подозрительным предметом Южный терминал лондонского аэропорта Гатвик частично возобновил работу после закрытия, вызванного обнаружением подозрительного предмета.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 20:15
Терминал лондонского Гатвика возобновил работу после инцидента с подозрительным предметом

Южный терминал лондонского аэропорта Гатвик частично возобновил работу после закрытия, вызванного обнаружением подозрительного предмета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

“Ранее выпущенное предупреждение о безопасности было снято, инцидент урегулирован полицией. Южный терминал открывается для персонала и в скором времени будет доступен для пассажиров”, - говорится в заявлении пресс-службы гавани.

Также уточняется, что после возобновления полноценной работы терминала поезда Gatwick Express, связывающие центр Лондона с аэропортом, снова начнут останавливаться в Гатвике.

В связи с инцидентом в аэропорту предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов.

Ранее британская полиция сообщила, что в багаже одного из пассажиров был обнаружен “подозрительный запрещенный предмет”. На место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных устройств, после чего южный терминал был оцеплен, а пассажиры эвакуированы.

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