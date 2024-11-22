Терминал лондонского Гатвика возобновил работу после инцидента с подозрительным предметом

Южный терминал лондонского аэропорта Гатвик частично возобновил работу после закрытия, вызванного обнаружением подозрительного предмета.
Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.
“Ранее выпущенное предупреждение о безопасности было снято, инцидент урегулирован полицией. Южный терминал открывается для персонала и в скором времени будет доступен для пассажиров”, - говорится в заявлении пресс-службы гавани.
Также уточняется, что после возобновления полноценной работы терминала поезда Gatwick Express, связывающие центр Лондона с аэропортом, снова начнут останавливаться в Гатвике.
В связи с инцидентом в аэропорту предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов.
Ранее британская полиция сообщила, что в багаже одного из пассажиров был обнаружен “подозрительный запрещенный предмет”. На место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных устройств, после чего южный терминал был оцеплен, а пассажиры эвакуированы.