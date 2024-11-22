Терминал лондонского Гатвика возобновил работу после инцидента с подозрительным предметом

Южный терминал лондонского аэропорта Гатвик частично возобновил работу после закрытия, вызванного обнаружением подозрительного предмета.

Южный терминал лондонского аэропорта Гатвик частично возобновил работу после закрытия, вызванного обнаружением подозрительного предмета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

“Ранее выпущенное предупреждение о безопасности было снято, инцидент урегулирован полицией. Южный терминал открывается для персонала и в скором времени будет доступен для пассажиров”, - говорится в заявлении пресс-службы гавани.

Также уточняется, что после возобновления полноценной работы терминала поезда Gatwick Express, связывающие центр Лондона с аэропортом, снова начнут останавливаться в Гатвике.

В связи с инцидентом в аэропорту предупреждают о возможных задержках и отменах рейсов.

Ранее британская полиция сообщила, что в багаже одного из пассажиров был обнаружен “подозрительный запрещенный предмет”. На место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных устройств, после чего южный терминал был оцеплен, а пассажиры эвакуированы.