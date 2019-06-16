Тереза Мэй после отставки займется мужем, кулинарией и крикетом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки. Как передает Report, так политик ответила на вопрос подростка в эфире телеканала Sky News.

“Я буду гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет”, - сказала Мэй.

Напомним, Мэй оставила пост после долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС. Такое решение политик приняла после консультации со своими сопартийцами. В прощальной речи политик сообщила, что "сделала все, что могла".