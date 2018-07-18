Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit досрочными выборами

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила несогласным в правящей Консервативной партии с ее планом развития экономических связей между Лондоном и Брюсселем после Brexit досрочными парламентскими выборами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания The Times, с подобным предупреждением Мэй выступила непосредственно перед решающим голосованием накануне вечером в Палате общин британского парламента по поправке к торговому биллю, которую предложили критики премьера во главе с Стивеном Хаммондом и Ники Морган.

В результате этого решительного шага депутаты нижней палаты небольшим большинством отвергли эту поправку. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 307 депутатов, за - 301.

Напомним, что Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.